Corona-Gedenken: Versöhnliche Worte an das ermattete Land

Bundespräsident findet den richtigen Ton zur widersprüchlichen Lage eines ermatteten Landes in der Corona-Pandemie. "Wo es Fehler und Versäumnisse gab, da müssen und werden wir das aufarbeiten. Aber nicht an diesem Tag."

Foto: AFP / MICHAEL SOHN

Berlin. Der Bundespräsident hat eine bemerkenswerte Rede gehalten - für die Toten, aber auch für die Lebenden.

Bundespräsident Steinmeier hat in schwieriger Lage die richtigen Worte gefunden. Dass das Gedenken für die Corona-Toten und all jene, die wegen der Beschränkungen unter unwürdigen Umständen starben, ausgerechnet in einer Zeit stattfinden wü