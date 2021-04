Brahms' Requiem für die Toten der Corona-Pandemie. Michaela Mengel, die ihre 23-jährige Tochter Annalena verlor, sitzt bei der Gedenkfeier neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Foto: AFP/MICHAEL SOHN

Berlin. Der Streit um den richtigen Weg aus der Pandemie steht für einen Moment still. Eine Mutter trauert auf ungewohnter Bühne um ihre Tochter.

Manchmal kommt es Michaela Mengel gerade vor, als lebe sie in einer Parallelwelt. Sie sieht in ihrem Viertel in Essen Menschen, die Hochzeiten feiern ohne Abstand und ohne Masken. Sie sieht Menschen beim shoppen, Kinder in der Schule. "Es i