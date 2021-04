"Zündet eure Kerzen doch selbst an": So zeigen Bürger ihre Wut über die Corona-Politik

Gedenken an Corona-Tote: Mit haufenweise abgelegten Kerzen wollen Bürger auf Verfehlungen der Politik bei der Bewältigung der Pandemie durch die Politik aufmerksam machen.

dpa/Annette Riedl

Berlin. In Gedenken an die Corona-Toten rufen die Ministerpräsidenten dazu auf, Kerzen ins Fenster zu stellen. Daraus entwickelt sich eine Protestaktion.

Die Regierungschefs der Bundesländer haben die Bürger aufgerufen, sich an den Gedenkfeiern für die Todesopfer in der Corona-Pandemie zu beteiligen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten baten die Deutschen, am Sonntag an der vo