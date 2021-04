Die Teilnehmer während der Gedenkfeier im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt.

Berlin. 79.914 Tote in Deutschland - die Corona-Pandemie hat viele Opfer gekostet. In einer Gedenkveranstaltung versichert der Bundespräsident den Hinterbliebenen, dass sie in ihrem Schmerz nicht allein seien.

Gut ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie haben die Spitzen des deutschen Staates und die Kirchen der fast 80.000 Toten gedacht und den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl bekundet.Bei der zentralen Gedenkfeier rief Bundespräsident Frank-W