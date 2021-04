Angela Merkel geimpft: Ein Hoch auf Astrazeneca

Auf dem Weg zum Impfzentrum: Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Jens Schicke / Imago Images

Berlin. Die ersten Bürgermeister sind schon seit Monaten geimpft. Nun also hat auch Angela Merkel endlich ihren ersten Pieks erhalten.

Dass die 66-jährige Bundeskanzlerin, die mächtigste Frau des Landes, erst so spät gegen Corona immunisiert wird, ist eigentlich ein Unding. Die Knappheit der Impfstoffe hin oder her: Man mag sich nicht ausdenken, was passiert wäre, hät