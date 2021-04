Wer machts? Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck wollen am Montag verkünden, wer von ihnen als Spitzenkandidat für das Kanzleramt antritt.

Hendrik Schmidt / dpa

Berlin. Bei der Union fliegen die Fetzen, bei den früher so streitlustigen Grünen herrscht reine Harmonie.

Zumindest vor den Kulissen. Am Montag verkünden Annalena Baerbock und Robert Habeck, wer von beiden als Spitzenkandidat für die Wahl im September antritt. Was spricht für sie, was für ihn? Stärken und Schwächen der Grünen-Spitzen im Ve