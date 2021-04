Robert Habeck oder Annalena Baerbock? Am Montag wollen die Grünen bekanntgeben, wer von beiden Parteichefs Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2021 wird.

Berlin. Am Montag, 19. April, steht fest, wer Kanzlerkandidat der Grünen wird. Das erste Interview mit dem Spitzenkandidat ist live im TV zu sehen.

Annalena Baerbock oder Robert Habeck – wer wird Kanzlerkandidat der Grünen für die Bundestagswahl 2021? Das will die Partei am Montag, den 19. April, bekanntgeben. Ein erstes Interview mit dem frisch gekürten Spitzenkandidaten wird am Monta