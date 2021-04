Annalena Baerbock soll die Grünen als Kanzlerkandidatin in die diesjährige Bundestagswahl führen.

AFP/ANNEGRET HILSE

Berlin. Die Entscheidung steht: Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin der Grünen. Das erste Interview nach ihrer Nominierung ist am Montagabend live bei ProSieben im TV zu sehen.

