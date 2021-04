Grünes Licht: Die Bundesregierung streicht Großbritannien von Corona-Risikoliste.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Deutschland streicht Großbritannien von Corona-Risikoliste. Andere Regionen kommen dazu. Was heißt das für Reisende?

Wegen der stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen in Großbritannien streicht die Bundesregierung das Land mit Ausnahme einzelner Überseegebiete am Sonntag von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit.