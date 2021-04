Kerze im Fenster: Warum alle am Wochenende ein Licht anzünden sollen

Erinnerung an die Coronatoten: die Aktion "#lichtfenster".

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Ein Zeichen der Anteilnahme: Am Wochenende sollen Kerzen in allen Fenstern an die Toten der Pandemie erinnern.

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben dazu aufgerufen, anlässlich der zentralen Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen Kerzen in die Fenster zu stellen. Die von Bundespräsident Frank-Walter-Ste