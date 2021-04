Corona-Notbremse: die Bundestagsdebatte im Livestream.

imago images/Political-Moments

Berlin. Kommt die bundesweite Corona-Notbremse? Hier sehen Sie die Bundestagsdebatte im Mitschnitt.

Das Bundeskabinett will die Pandemie mit einer bundesweiten Notbremse über zentrale Regeln in den Griff bekommen. Am Freitag hat der Bundestag über den Gesetzentwurf beraten. Hier sehen Sie einen Zusammenschnitt der Debatte.