Vier Szenarien: So kann die Union ihren Kanzlerkandidaten küren

Wollen beide Kanzler werden: der CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (l.) und Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Der eine ist Umfragengewinner, der andere hat das Erstzugriffsrecht. Wird Markus Söder (CSU) oder Armin Laschet (CDU) Kanzlerkandidat der Union? So könnte die Entscheidung getroffen werden.

Das Rennen um die Kanzlerkandidatur geht in den Endspurt. In dieser Woche soll die Entscheidung fallen. Wie genau das allerdings vollzogen werden soll, ist immer noch unklar. Vier Modelle kämen in Frage:1. Einer zieht zurückIm Duell der bei