Bericht: Angela Merkel will sich Freitag mit Astrazeneca impfen lassen

Bundeskanzlerin Angela Merkel.

AFP/ANNEGRET HILSE

Berlin. Vor einigen Tagen hatte Regierungssprecher Seibert angekündigt, dass Merkel in Kürze die Impfung vornehmen lassen wolle.

Kanzlerin Angela Merkel will sich am Freitag gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie die "Welt" berichtet, werde sie mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Ein Regierungssprecher wollte die Information am Donnerstag auf Anfrage der Deu