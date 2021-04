WHO: Mehr als eine Million Corona-Tote in Region Europa

Mit Kreide geschrieben steht „Covid-19“ auf einem Sarg mit einem Verstorbenen, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Kopenhagen. Die Weltgesundheitsorganisation verkündet eine traurige Marke: Seit Beginn der Pandemie gibt es in der Region Europa mehr als eine Million Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Europa hat nach Angaben des Regionalbüros der Weltgesundheitsorganisation WHO eine traurige Marke überschritten: Mittlerweile sind in den Ländern der europäischen WHO-Region mehr als eine Million Todesfälle in Verbindung mit Corona-Infektio