Bundes-Notbremse: So werden Einkaufsbummel und Cafébesuch geregelt

In der Modellstadt Tübingen belegen Gäste wieder die Terrassen. Mit dem neuen Gesetz könnte sich das ändern.

AFP/THOMAS KIENZLE

Berlin. In dem Gesetzentwurf für bundesweit verschärfte Corona-Regeln in Hotspots sind für die Bereiche Einkaufen und Essengehen weitreichende Maßnahmen vorgesehen.

Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz ändern und bundesweit greifende Corona-Vorschriften erlassen. Was heißt das für den Einzelhandel und die Gastronomie?Aus dem am Dienstag auf den Weg gebrachten Gesetzentwurf, der unserer R