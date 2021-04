Boiko Borissow, Ministerpräsident von Bulgarien verzichtet auf eine weitere Amtszeit.

Sina Schuldt/dpa

Sofia. Anfang April war seine pro-europäische GERB bei der Parlamentswahl wieder stärkste Partei geworden. Doch das Schmieden eines Regierungsbündnis unter Ministerpräsident Borissow gestaltet sich schwierig.

Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow zieht sich nach mehr als einem Jahrzehnt zurück. Der 61-Jährige gab am Mittwoch in Sofia bekannt, dass er keine vierte Amtszeit anstrebe. Borissow kündigte an, für das Amt einen anderen Kandidaten