Einigung: So könnte das Reisen innerhalb der EU künftig funktionieren

Um EU-weites Reisen in der Corona-Krise einfacher zu machen, hatte die EU-Kommission im März die Einführung eines entsprechenden Zertifikats vorgeschlagen.

dpa/Clara Margais

Brüssel. Die EU-Staaten haben sich geeinigt, nun wird mit dem Parlament verhandelt, wie künftig innerhalb der Union gereist wird. Nach Vorstellungen der Kommission soll das sogenannte "grüne Zertifikat" pünktlich zum Start der Sommerferien einsatzbereit sein.

Die EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Linie beim geplanten Covid-Zertifikat für einfacheres Reisen in Europa geeinigt. Die Botschafter der 27 Länder verständigten sich am Mittwoch in Brüssel auf eine Position für die Verha