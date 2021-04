Laschet und Söder wollen K-Frage in dieser Woche klären

Markus Söder oder Armin Laschet? Die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur soll in den nächsten Tagen fallen.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Wer führt die Union in die Bundestagswahl? Bundestagsabgeordnete berichten von kontroversen Debatten in der Fraktion.

Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union dürfte in den nächsten Tagen fallen. CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollen noch in dieser Woche eine Klärung herbeiführen.„Ich will, dass wir sehr schnell, sehr bald, m