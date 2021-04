Joe Biden will sich zum weiteren Vorgehen in Afghanistan und dem Fahrplan für einen Abzug der US-Truppen äußern.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington/Brüssel/Kabul. Die USA wollen ihre Truppen bis zum 11. September aus Afghanistan abziehen - später als mit den Taliban vereinbart. Diese schließen daraufhin ihre Teilnahme an einer geplanten Friedenskonferenz aus.

US-Präsident Joe Biden will sich heute zu seinen Plänen für einen Abzug der US-Truppen in Afghanistan bis zum 11. September äußern.Das Weiße Haus kündigte an, Biden werde sich um 14.15 Uhr (Ortszeit/20.15 Uhr MESZ) zum weiteren Vorgehen in