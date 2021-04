In Regionen mit einer Inzidenz unter 165 soll Präsenzunterricht mit regelmäßigen Tests möglich sein.

Berlin. Die bundeseinheitliche Notbremse zur Eindämmung der Pandemie ist beschlossen. Was bedeutet das für Schüler und Kleinkinder?

Spätestens in der kommenden Woche dürfte die Bundes-Notbremse in Kraft treten. Der Bundestag stimmte am Mittwoch der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu. Am Donnerstag genehmigte der Bundesrat das Gesetz. Die neuen Regeln sollen für al