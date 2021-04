Corona-Notbremse beschlossen: So soll der Lockdown verschärft werden

Die Corona-Notbremse kommt: Menschen in Deutschland müssen sich auf schärfere Lockdown-Maßnahmen einstellen. Der Überblick.

imago images/Ralph Peters

Berlin. Menschen in weiten Teilen Deutschlands müssen sich auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden einstellen.

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlos