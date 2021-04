Schüler sitzen in einem Klassenzimmer in einer Grundschule in Jerusalem.

Nir Alon/ZUMA Wire/dpa

Tel Aviv-Jaffa. Die intensive Impfkampagne in Israel ermöglicht nun auch den Jüngsten im Land wieder mehr Normalität.

Fast vier Monate nach Beginn einer Impfkampagne hat Israels Regierung weitgehende Schulöffnungen beschlossen.Von Sonntag an solle der Unterricht in Kleingruppen eingestellt und wieder in den üblichen Klassenverbänden gelehrt werden, teilte