CSU-Vorsitzender Markus Söder kommt zur Sitzung der Unions-Fraktion in den Bundestag.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Am Montag war es noch ein Fernduell um die Kanzlerkandidatur - mit Laschet in Berlin und Söder in München. Am Dienstag treffen die Chefs von CDU und CSU im Reichstagsgebäude in Berlin direkt aufeinander.

Nächste Runde im Machtpoker um die Kanzlerkandidatur der Union: Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, haben am Dienstag in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für sich geworben und sich dabei deutlich voneinande