US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gibt nach einem Treffen mit der Bundesverteidigungsministerin im Bundesverteidigungsministerium eine Pressekonferenz.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. US-Präsident Trump wollte 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Sein Nachfolger stoppte die Pläne. Nun hat US-Verteidigungsminister Austin bei seinem Deutschlandbesuch eine Überraschung im Gepäck.

Die USA stocken im Herbst ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten auf. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte am Dienstag bei seinem Antrittsbesuch in Berlin an, dass sie im Raum Wiesbaden stationiert werden sollen.„Diese Truppe