Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und auch seine Koalitionspartner von FDP und Grünen kritisieren die Pläne des Bundes.

Gregor Fischer/dpa

Kiel. SH sperrt sich gegen Pläne des Bundes in der Pandemie. Automatische Ausgangssperren will die Koalition nicht mitmachen.

Die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein verlangt Nachbesserungen an den Plänen des Bundes für einheitliche Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So dürfe eine nächtliche Ausgangssperre nicht automatisch ab 100 Neuinfektionen pro 10