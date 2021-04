Bericht: So lange könnte der Lockdown in Deutschland noch dauern

Der Lockdown in Deutschland könnte laut eines Medienberichts um mehrere Wochen verlängert werden.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. Laut eines Medienberichts könnte der Lockdown in Deutschland um mehrere Wochen verlängert werden. Das Kanzleramt rechnet mit einer verschärften Infektionslage über mehrere Wochen.

Der Lockdown in Deutschland könnte noch länger dauern als gedacht. Laut eines Berichts des "Tagesspiegel" könnten die Maßnahmen noch bis Ende Mai oder Juni bestehen bleiben. Demnach soll Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Sonntag in e