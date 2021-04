Ausgangssperre in Hamburg: Beim bundesweiten Notbremse-Gesetz soll am Montag eine Einigung gefunden werden.

imago images/Hanno Bode

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel will die Änderungen am Infektionsschutzgesetz durch das Kabinett bringen. Doch es gibt Kritik.

Das Bundeskabinett will möglichst noch am Dienstag bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die immer stärkere dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll voraussichtlich das Infektionsschutzgesetz geändert werde