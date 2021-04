Geballte Faust: Guillermo Lasso nach der Stichwahl in seiner Wahlkampfzentrale.

Angel Dejesus/AP/dpa

Quito. Im dritten Anlauf hat Guillermo Lasso es an die Spitze der Regierung in Quito geschafft. Jetzt warten große Aufgaben auf ihn: Der Verfall des Ölpreises und Corona haben das Land in eine Wirtschaftskrise gestürzt.

Der konservative Banker Guillermo Lasso hat die Präsidentenwahl in Ecuador gewonnen. Der 65-Jährige kam nach der Auszählung von fast allen Stimmen auf 52,52 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte.Der Linkskandidat Andrés Arauz erhiel