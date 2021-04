Ein Landwirt auf seinem Acker in Brandenburg: Wer künftig die vollen EU-Prämien erhalten will, muss wohl mehr Ökoleistungen auf den Feldern erbringen.

Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Monatelang haben Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium darum gestritten, wie künftig die EU-Agrarmilliarden in Deutschland verteilt werden sollen. Jetzt gibt es einen Kompromiss zwischen den beiden Häusern, dem am Dienstag das Kabinett in Berlin zustimmen soll. Landwirte müssen sich auf einige Änderungen einstellen.

Denn ab 2023 soll ein deutlich größerer Teil der Gelder als bislang an Umweltleistungen gekoppelt werden. Das gilt besonders für die umstrittenen sogenannten Direktzahlungen. Sie machen mit 4,9 Milliarden Euro den weitaus größten Teil der j