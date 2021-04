Höchstwert in Indien: Mehr als 150.000 Corona-Neuinfektionen

Polizisten kontrollieren einen Rollerfahrer während der nächtlichen Ausgangssperren.

Channi Anand/AP/dpa

Neu Delhi. Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Indien rapide. Jetzt gibt es einen traurigen Höchstwert zu vermelden.

In Indien hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert erreicht. Binnen 24 Stunden seien 152.879 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Neu Delhi am Sonntag mit. Zudem wurden im gleichen Zeitrau