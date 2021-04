Iran meldet „Zwischenfall“ in Atomanlage Natans

Dieses von der iranischen Atomorganisation (AEOI) veröffentlichte Bild zeigt Zentrifugen in der Urananreicherungsanlage Natans.

Atomic Energy Organization of Iran/AP/dpa

Natanz. Das Stromnetz hat in der iranischen Atomanlage Natans Probleme verursacht. Radioaktivität aber soll nicht ausgetreten sein.

In der iranischen Atomanlage Natans ist es nach Angaben der staatlichen Atomorganisation AEOI in der Nacht zum Sonntag zu einem „Zwischenfall“ gekommen.Demnach gab es Probleme im Stromnetz in Teilen der Anlage. Behördensprecher Behrus Kamal