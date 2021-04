AfD-Parteichef Jörg Meuthen könnte im November nicht erneut für den Vorsitz kandidieren dürfen.

Kay Nietfeld/dpa

Dresden. Die Debatte über das Programm der AfD für die Bundestagswahl zeigt, dass die moderateren Kräfte in der Partei keine stabile Mehrheit haben. Am zweiten Tag muss Parteichef Meuthen noch einmal zittern.

Mit einer deutlichen Absage an die EU und einem Bekenntnis zu den Traditionen der deutschen Militärgeschichte will die AfD Wähler locken.In ihr Programm für die Bundestagswahl am 26. September fügten die Delegierten auf einem Parteitag in D