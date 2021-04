AfD will Deutschlands Austritt aus der EU – Meuthen wehrt sich vehement

AfD-Parteichef Jörg Meuthen wehrt sich vehement gegen die Mehrheit der Delegierten – erfolglos.

dpa/Kay Nietfeld

Dresden. Die AfD hat sich auf ihrem Bundesparteitag in Dresden für einen Austritt Deutschlands aus der EU ausgesprochen.

Eine deutliche Mehrheit der Delegierten nahm am Samstag einen Antrag an, der eine entsprechende Änderung im Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorsieht. In einer hitzigen Debatte hatte sich unter anderem Parteichef Jörg Meuthen dagegen aus