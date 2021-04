Protestcamp für Freilassung von Nawalny am Brandenburger Tor

„Stop Putin's Terror!“ steht auf einem Transparent am Camp unweit des Brandenburger Tors in Berlin.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Anhänger des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny tragen den Protest gegen dessen Haftstrafe ins Zentrum von Berlin. Ein „Demokratie-Camp“ am Brandenburger Tor soll der Kritik Nachdruck verleihen.

Für die Freilassung des Kremlgegners Alexej Nawalny protestieren Aktivisten seit Samstagnachmittag mit Zelten am Brandenburger Tor. Das „Demokratie-Camp“ soll einen Monat lang bestehen bleiben - Veranstalter ist der sich noch in Gründung be