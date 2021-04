19 Menschen in Myanmar zum Tode verurteilt - Neue Proteste

Menschen zeigen bei einer Demonstration in Yangon den Drei-Finger-Gruß als Zeichen des Widerstands.

--/AP/dpa

Lashio. Ein Gericht in Myanmar hat mehrere Menschen zum Teil in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ihnen wird vorgeworfen, einen Angehörigen des Militärs getötet zu haben. Die Proteste im Land halten an.

In Myanmar sind nach Medienangaben 19 Menschen zum Tode verurteilt worden. Sie sollen im Zusammenhang mit der Tötung des Angehörigen eines Militärs schuldig gesprochen worden sein, zitierte am Freitagabend der militäreigene Sender Myawaddy