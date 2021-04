Winfried Kretschmann verspricht einen Wahlkampf, „wie ihn die Republik noch nicht erlebt hat“.

Marijan Murat/dpa

Heilbronn. Wirklich nochmal eine Koalition mit der CDU im Ländle? Bei der Vorstellung lässt kaum ein Grüner die Sektkorken knallen. Beim Parteitag in Heilbronn gibt sich der Landesverband aber geschlossen.

Die Grünen in Baden-Württemberg haben sich nach vorherigem Widerstand in der Breite hinter Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Pläne für eine erneute Koalition mit der CDU versammelt.Viele hätten sich die CDU in die Opposition