Lage in den Krankenhäusern spitzt sich zu: "Triage wird wieder im Raum stehen"

Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. (Symbolbild)

Berlin. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, schließt angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung in Deutschland nicht aus, dass Ärztinnen und Ärzte in die Situation kommen könnten, medizinische Hilfeleistungen priorisieren zu müssen.

Angesichts steigender Patientenzahlen in der dritten Corona-Welle hat der Vorsitzende des Weltärztebundes vor einer Zuspitzung der Lage in den deutschen Krankenhäusern gewarnt. "Wir werden in den Kliniken jetzt eingeholt von den Infektionen