Prinz Philip ist tot.

imago-images/HANNAH MCKAY

London. Der Ehemann der britischen Königin, Prinz Philip, ist tot.

Trauer im britischen Königshaus: Der Ehemann der britischen Königin, Prinz Philip, ist tot. Die königliche Familie bestätigte die Nachricht via Twitter.Mehr in Kürze. Empfohlener redaktioneller Inhalt An