Überbrückungshilfe III: Altmaier will Unterstützung verlängern

Peter Altmaier.

imago-images.de/Florian Gaertner/photothek

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Überbrückungshilfe III zu verlängern.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant, die Überbrückungshilfe III für Firmen bis zum Jahresende zu verlängern. Es gebe dazu Gespräche in der Regierung, sagte Altmaier am Freitag in Berlin. Die Überbrückungshilfe III ist bishe