Eine Impfung in einer Hausarztpraxis in Brandenburg.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Lange verlief die Impfkampagne in Deutschland schleppend. Mit dem Einstieg der Hausarztpraxen steigt die Zahl der Impfungen nun aber stark an.

Nach dem Einstieg der Hausärzte hat sich die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland sprunghaft erhöht. So wurden am Mittwoch rund 656.000 Dosen verabreicht - 290.000 mehr als am Vortag.Das geht aus der täglichen Impfstatistik des Robert K