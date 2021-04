US-Präsident Joe Biden (M) spricht im Rosengarten des Weißen Hauses.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. Tödliche Schießereien gehören in den USA zum Alltag. Regelmäßig kommt der Ruf nach schärferen Waffengesetzen neu auf. Doch es tut sich nicht viel. US-Präsident Biden will dies nun ändern.

Angesichts der ausufernden Schusswaffengewalt in den USA will Präsident Joe Biden die Waffenregularien an mehreren Stellen strenger machen.„Waffengewalt in diesem Land ist eine Epidemie“, sagte Biden im Rosengarten des Weißen Hauses in Wash