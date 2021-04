Myanmars Botschafter darf nicht in Botschaft

Myanmars Botschafter in Großbritannien Kyaw Zwar Minn ist ein erklärter Gegner der Militärjunta in seinem Land

Alastair Grant/AP/dpa

London. Der Machtkampf in Myanmar zieht weitere Kreise: Dem Botschafter in London - erklärter Gegner der Militärjunta - bekommt Konsequenzen für seine Haltung zu spüren.

Myanmars Botschafter in Großbritannien, ein erklärter Gegner der Militärjunta in seinem Land, ist von seiner eigenen Botschaft in London ausgesperrt worden.Kyaw Zwar Minn sei zu dem Gebäude im Zentrum der britischen Hauptstadt der Zutritt v