Karl Lauterbach ist mit Astrazeneca geimpft.

Kay Nietfeld/dpa

Leverkusen. Karl Lauterbach hat Patienten mit dem Astrazeneca-Wirkstoff geimpft – auch er selbst hat die Spritze bekommen.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich mit dem Präparat von Astrazeneca gegen Corona impfen lassen. Das gab der 58-Jährige am Mittwochabend via Twitter bekannt. "Astrazeneca Impfstoff ist heute leider erneut in Schlagzeilen.