Krawalle in Belfast: Bus geht in Flammen auf

Eine Benzinbombe wurde über die Friedensmauer in West Belfast geworfen. In der britischen Provinz Nordirland kam es erneut zu Krawallen.

Peter Morrison/AP/dpa

Belfast. In den vergangenen Tagen ist es in Nordirland immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. In einem Wohnviertel wurde nun ein Doppeldeckerbus angegriffen.

Bei neuen Krawallen in der nordirischen Hauptstadt Belfast ist am Mittwochabend ein Linienbus angegriffen und in Brand gesetzt worden.Nach dem Angriff auf einen Bus, rief die Polizei in Nordirland die Bevölkerung auf, mehrere Areale im Stad