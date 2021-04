Heimatschutz-Initiative der Bundeswehr: Viele Vorteile und eine Gefahr

Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de

Osnabrück. Warum ist der neue Freiwilligen-Dienst der Bundeswehr eine gute Idee? Ein Kommentar.

Die neue Heimatschutz-Initiative der Bundeswehr ist sinnvoll. Es braucht ausgebildetes Personal, das der Staat auf Abruf an neuralgischen Punkten einsetzen kann. Das zeigte sich zuletzt in der Pandemie: Da telefonierten Soldaten in Gesundhe