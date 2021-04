Mehr Deutsche in Türkei wegen Terrorvorwürfen in Haft

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt nach wie vor Kritiker aus dem In- und Ausland verfolgen

Burhan Ozbilici

Osnabrück. Die EU-Spitzen reisen nach Ankara zu einem Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Die Linksfraktion warnt davor, den Autokraten zu hofieren. Dieser verfolgt immer noch Kritiker auch aus dem Ausland, wie neue Zahlen zeigen.

Die Zahl der in der Türkei wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung inhaftierten Deutschen ist in den vergangenen sechs Monaten von 12 auf 14 gestiegen. Insgesamt sind in der Türkei derzeit 61 Deutsche im Gefängnis - im Okt