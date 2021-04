Nach Ostern will die Union über den Kanzlerkandidaten für die Wahl im September entscheiden. Markus Söder will Kanzlerin Angela Merkel in die Entscheidung einbeziehen.

Odd Andersen/dpa

Berlin/München. CSU-Chef Markus Söder will Kanzlerin Angela Merkel in die Entscheidung über den Unions-Kanzlerkandidaten mit einbeziehen. Ohne ihre Unterstützung könne ein Kandidat "kaum erfolgreich sein", sagte er in einem Interview.

Für CSU-Chef Markus Söder steht fest, dass der Kanzlerkandidat der Union auf die Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angewiesen ist. Darum will der bayerische Ministerpräsident die Kanzlerin in die Entscheidung über den Ka