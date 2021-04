Seehofer will gleiche Corona-Regeln für alle Deutschen

"Es gibt die große Sehnsucht in der Bevölkerung nach einheitlichen Regeln", sagt Innenminister Seehofer und schlägt ein Bundesgesetz vor.

imago images/Jens Schicke

Berlin. Bund und Länder haben einheitliche Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vereinbart – doch nicht alle halten sich dran. Bundesinnenminister Horst Seehofer wirbt nun für ein einheitliches Bundesgesetz. Ist das überhaupt möglich?

Die Corona-Regeln in Deutschland sollten nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer einheitlich per Bundesgesetz verankert werden. "Es gibt die große Sehnsucht in der Bevölkerung nach einheitlichen Regeln. Mein Vorschlag ist deshal