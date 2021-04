Auch im Petersdom wird in der Pandemie Maske getragen: Papst Franziskus bei der Messe zum Ostersonntag.

Filippo Monteforte/POOL AFP/dpa

Città del Vaticano. Erneut wird das Osterfest im Vatikan nicht wie sonst zelebriert: Statt auf dem Petersplatz vor Zehntausenden hält Franziskus die Messe zum Ostersonntag im Petersdom ab. Dort erlaubt: nur 200 Würdenträger.

Papst Franziskus hat wegen der Pandemie auch in diesem Jahr seine Messe zum Ostersonntag nur in kleinem Rahmen gefeiert. Normalerweise begeht das katholische Kirchenoberhaupt das Fest der Auferstehung von Jesus Christus vor Zehntausenden Be