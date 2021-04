Ostersonntag im Vatikan - Papst will „Urbi et Orbi“ spenden

Papst Franziskus zelebriert die Osternacht im Petersdom vor wenigen Gläubigen.

Remo Casilli//APPool Reuters/dpa

Vatican City. Wieder trübt die Corona-Pandemie das Osterfest im Vatikan. Am Sonntag geht es mit den Feierlichkeiten auf die Zielgeraden. Für Papst Franziskus und die Gläubigen steht dann ein wichtiger Segen auf dem Plan.

Am Ostersonntag will Papst Franziskus eines der höchsten Feste im Kirchenjahr zur Auferstehung Jesu Christi von den Toten feiern und im Anschluss den Segen „Urbi et Orbi“ spenden.Das Oberhaupt der katholischen Kirche muss die Feierlichkeite